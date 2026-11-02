Las autoescuelas asturianas conceden a Fernando Lastra el Premio Amigo 2026 - FADE

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias (UEAS) entregó el Premio Amigo 2026 al exsenador Fernando Lastra Valdés, en reconocimiento a su apoyo a la formación presencial en las autoescuelas. La entrega tuvo lugar durante la celebración del Día de las Autoescuelas de Asturias, que reunió a más de 200 invitados en el Hotel AC de Oviedo.

El galardón reconoce a personas y entidades ajenas al sector que contribuyen a su defensa y desarrollo. En el caso de Lastra, la organización ha destacado su papel durante la tramitación de la reforma de la Ley de Tráfico de 2021, cuando trasladó al ámbito parlamentario las preocupaciones de las autoescuelas ante los cambios normativos que afectaban a su modelo de formación presencial.

La jornada sirvió también para analizar la evolución de la formación de conductores en Asturias. Según los datos expuestos por la jefa provincial de Tráfico, Raquel Casado, y el presidente de UEAS, Rubén Castro, el porcentaje de aptos en la comunidad se sitúa casi cinco puntos porcentuales por encima de la media nacional, lo que coloca a Asturias entre los territorios con mejores resultados.

La gala contó con representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), las cámaras de comercio de Oviedo y Gijón, asociaciones de autoescuelas de otras comunidades y responsables de Tráfico, la Guardia Civil y las policías locales.