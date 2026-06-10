La Autoridad Portuaria de Avilés planta 56 nuevos árboles en el paseo Manuel Ponga

Acto Final De Plantación De Arbolado En El Paseo Manuel Ponga Santamarta De La Ría De Avilés. - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

AVILÉS, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha finalizado la plantación de 56 nuevos árboles en el paseo Manuel Ponga Santamarta, una actuación con la que pretende mejorar la integración urbana de este espacio y generar nuevas zonas de sombra para los usuarios de una vía sometida a un elevado volumen de tráfico pesado.

Los trabajos comenzaron a mediados de mayo y han concluido este miércoles con la plantación de los últimos ejemplares, en un acto en el que han participado el jefe del Departamento de Sostenibilidad de la APA, Alejandro Varas, y el concejal de Servicios Urbanos y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Avilés, Pelayo García.

Según ha informado la Autoridad Portuaria, la actuación se enmarca en las iniciativas destinadas a mejorar el entorno de los espacios públicos portuarios utilizados por la ciudadanía y a reforzar la conexión del puerto con la ciudad.

Los nuevos ejemplares se distribuyen a lo largo de los parterres del paseo Manuel Ponga y se han plantado en tresbolillo, manteniendo una distancia mínima de cuatro metros respecto a la carretera y de cinco metros entre árboles, con el objetivo de favorecer su desarrollo futuro y minimizar su afección sobre el vial de Conde Guadalhorce.

La selección de especies se ha realizado con el asesoramiento del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Avilés. En concreto, se han plantado 18 arces (Acer freemanii), 14 liquidámbares (Liquidambar styraciflua), 13 abedules (Betula utilis) y 11 hayas (Fagus sylvatica atropurpurea), todos ellos ejemplares de gran calibre, con diámetros de entre 14 y 16 centímetros.

La APA ha explicado que la disposición de los árboles busca proporcionar sombra a los viandantes y contribuir a mitigar visualmente el tráfico rodado, aunque evitando la creación de una pantalla vegetal continua que impida mantener la conexión visual con el frente de la ría.

Asimismo, se han dejado espacios libres entre grupos de árboles para evitar una alineación uniforme a lo largo del kilómetro de paseo y se han escogido especies con diferentes tonalidades de hojas y troncos para aportar variedad paisajística durante las distintas estaciones del año.

Según las estimaciones de la Autoridad Portuaria, dentro de cinco años los 56 ejemplares podrían absorber de forma conjunta alrededor de 1,2 toneladas de dióxido de carbono al año, una cantidad equivalente a las emisiones generadas por un vehículo de gasolina tras recorrer entre 7.000 y 8.000 kilómetros.

Durante el acto de este miércoles, Alejandro Varas destacó que se han seleccionado árboles de "un porte considerable" para que sean visibles desde el primer momento y puedan cumplir cuanto antes su función de generar sombra y contribuir al apantallamiento del tráfico rodado.

Por su parte, el concejal García valoró la colaboración entre ambas administraciones y señaló que la actuación encaja con las políticas ambientales y de regeneración urbana impulsadas por el Ayuntamiento. Asimismo, recordó la figura de Manuel Ponga, primer alcalde democrático de Avilés, a quien atribuyó el impulso de las zonas verdes de la ciudad durante el proceso de transformación ambiental del municipio.