La Autoridad portuaria presenta su Hoja de Ruta para la Descarbonización

OVIEDO/AVILÉS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha dado un paso hacia la sostenibilidad con la presentación de su Hoja de Ruta para la Descarbonización, liderada por la División de Seguridad y Servicios Generales.

La misma contempla inversiones de 2,5 millones de euros en proyectos de energías renovables (2,2 millones de euros) y medidas complementarias de eficiencia energética (300.000 euros) con un despliegue progresivo hasta 2030.

Este miércoles se celebró en la sede de la APA una jornada para dar a conocer a la comunidad portuaria el resultado final de un trabajo en el que han colaborado activamente diferentes empresas y agentes cuya actividad se desarrolla en el espacio portuario avilesino.

La misma ha contado con la participación de representantes de Capitanía Marítima, Remolcadores de Avilés, Alvargonzález, Marítima del Principado, Nueva Rula de Avilés, AZSA, Windar Renovables, Marina de Avilés y NTT Data.

El objetivo central de este plan, elaborado con la colaboración de la empresa NTT DATA, es reducir emisiones y alcanzar un 50% de autoconsumo eléctrico en 2030.

En su intervención al inicio de la presentación, el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, explicó que "han recorrido un camino para avanzar en la descarbonización y en la generación de energías limpias para hacer del Puerto y de todo el entorno portuario un espacio descarbonizado".

"Sabéis que forma parte del Marco Estratégico de Puertos del Estado y de nuestra propia estrategia. Nos planteamos generar el 50% de nuestros consumos en base a energías renovables en 2030, que está ahí y no falta tanto. El proceso no es fácil pero imposible no va a ser. Lo ha liderado dentro de la APA Luis Álvarez Granero que ha hecho y está haciendo un gran trabajo a la hora de ir buscando soluciones y aportándonos claridad sobre cómo avanzar", dijo.