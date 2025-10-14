Autorizado un gasto plurianual de 1,2 millones para mejora y mantenimiento de la senda costera

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este martes un gasto plurianual de 1.185.068 euros, financiado íntegramente con fondos europeos Next Generation EU, para la mejora y mantenimiento de la senda costera, una de las infraestructuras turísticas más emblemáticas de la comunidad.

En concreto, se harán mejoras en la ruta a su paso por los concejos de Llanes, Ribadesella, Valdés, Cudillero, Caravia, Navia, Colunga y Ribadedeva para garantizar la seguridad, la conservación y el atractivo del itinerario costero. Los trabajos se desarrollarán entre este año y el próximo.

Según ha señalado el portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, el senderismo y el cicloturismo son dos de los productos de naturaleza con mayor proyección y capacidad para desestacionalizar la oferta turística y dinamizar la economía de las zonas rurales y costeras.

La empresa Tragsa asumirá las obras, que forman parte del Plan Regional de Rutas de Senderismo y Cicloturismo, y que incluyen actuaciones como acondicionamiento del firme, reparación y colocación de barandillas y peldaños, limpieza y mantenimiento de drenajes, puentes y pasarelas de madera, instalación y sustitución de mobiliario, retirada de árboles caídos y limpieza de vertidos o renovación de la señalización de la senda.