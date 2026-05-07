Amaia, Ana Torroja y Omar Montes: Gijón prepara un Verano 2026 de eclipse

Presentación de la imagen y programación del Verano 2026 de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, y el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, han presentado este jueves la imagen de la programación del Verano 2026, protagonizada por el eclipse total del próximo 12 de agosto, que contará, de aprobarse en el Consejo de Administración, con las actuaciones, entre otras, de Amaia, Ana Torroja, Amatria, La Casa Azul, Omar Montes o Revolver.

Así lo ha destacado Suárez, en rueda de prensa en la azotea del edificio Spaces Sociedad de Fomento, en la que ha incidido en que el eclipse se inserta en una composición con una paleta de color singular en la imagen del Verano. Al tiempo, ha prometido una programación "variada y de calidad", para que cada persona pueda encontrar a su artista.

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