Óliver Suárez anuncia su renuncia al acta de edil de Gijón

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Gijón, Óliver Suárez, interviene en el Pleno Extraordinario gijonés - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Gijón, Óliver Suárez, ha anunciado este martes su renuncia como edil del Consistorio gijonés, por incompatibilidad con el desempeño de sus responsabilidades laborales.

"Me voy con la satisfacción de haber trabajado desde Divertia fundamentalmente, por mi ciudad, y en palabras del concejal de festejos y presidente actual de Divertia, lograr que Gijón disfrutara de los mejores veranos que se recuerdan en muchos años". Así lo ha avanzado, durante su intervención en el Pleno Extraordinario gijonés.

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