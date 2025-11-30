Avanzan obras y trámites para el crecimiento del Puerto en El Estrellín, en Avilés

Reunión de la Autoridad Portuaria de Avilés - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones necesarias para el crecimiento del espacio logístico del Puerto de Avilés en el entorno de la Cantera de El Estrellí, en Avilés, avanzan tanto en lo referido a la ejecución de las obras proyectadas como en lo que afecta la tramitación administrativa y urbanística necesaria, que implica a las tres administraciones.

Así, en abril quedará completamente abierto al tráfico el primer tramo del nuevo trazado de la AS-328 (Avilés-Faro de Peñas), que funciona de manera parcial con un único carril desde marzo debido a los trabajos de estabilización del talud y revegetación del mismo, ya en su fase final, según ha informado la Autoridad Portuaria de Avilés.

Por su parte, la carretera AS-329 (Avilés-San Juan de Nieva) también verá desplazado su actual trazado hacia el interior, junto al límite de la cantera, y cuenta desde esta semana con informe favorable de evaluación ambiental emitido por el Principado de Asturias.

A partir de ahora, la previsión es que el proyecto constructivo definitivo esté listo en marzo. Se trata de una actuación que permitirá mejorar la seguridad de la vía con la supresión de varias curvas y la incorporación de rotondas para la mejor regulación y distribución de los tráficos rodados. Además, su entorno contará con un itinerario peatonal y un carril-bici.

El desplazamiento hacia el este de esta carretera permite liberar la zona sobre la que se ampliará en unos 80.000 metros cuadrados la superficie portuaria en la margen derecha de la Ría de Avilés, incorporando un espacio que formará un continuo -ya sin carretera por medio- con el tramo norte del Muelle de Valliniello.

Las obras en ambos viales forman parte del convenio de El Estrellín, suscrito en febrero de 2024 entre el Principado, Puertos del Estado, Puerto de Avilés, Ayuntamiento de Avilés y Acciona Construcción España.

Su objetivo es reordenar los espacios de la zona y facilitar tanto la citada ampliación portuaria como la continuidad de la actividad de Acciona en la cantera que explota en El Estrellín.

De manera paralela, continúan a buen ritmo los trabajos de excavación necesarios tanto para el nuevo trazado de la AS-329 como para la nueva explanada portuaria de 80.000 metros cuadrados .

También avanzan los trabajos administrativos que culminarán en las modificaciones, en dicho ámbito, tanto del Plan General de Ordenación (PGO) de Avilés como de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de Avilés.