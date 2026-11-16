Avilés acoge una jornada para acercar la inteligencia artificial a empresas y autónomos

'IV Jornada Inteligencia Artificial Con Impacto En El Territorio' - AVILÉS

AVILÉS, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Maqua ha acogido este lunes la IV Jornada 'Inteligencia Artificial con Impacto en el territorio', una iniciativa conjunta de Caja Rural de Asturias y CTIC Centro Tecnológico para impulsar la competitividad y la sostenibilidad económica de las empresas asturianas y el desarrollo rural.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, ha participado en la bienvenida a los asistentes y ha destacado la importancia de acercar esta tecnología al tejido empresarial. Según ha señalado, el objetivo de encuentros como este es explicar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a "ser más productivas, a ganar tiempo, a mejorar procesos y a tomar mejores decisiones".

Campa ha defendido la necesidad de que empresas y autónomos se adapten a estas herramientas y aprovechen sus posibilidades para mejorar su competitividad. La jornada ha contado con la participación de CTIC y ha abordado la aplicación práctica de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial.