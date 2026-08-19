Avilés acoge desde este miércoles el Festival Internacional de Música y Danza Popular

Recepción a los grupos del festival - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Avilés acoge desde este viernes 19 de agosto y hasta el próximo día 22 el XLV Festival Internacional de Música y Danza Popular, en el marco de la programación festiva de San Agustín.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha participado en la recepción institucional a los grupos participantes del evento y ha destacado la oportunidad que supone para conocer y profundizar en otros países, en otro folclore y en otra cultura.

Monteserín ha incidido en la importancia del festival como instrumento de hermanamiento entre ciudades del mundo. "Estamos obligados más que nunca a trabajar por la paz y para que nuestras ciudades, nuestros territorios cada vez se puedan desarrollar mejor y en paz", ha comentado.

La alcaldesa ha aprovechado su intervención para enviar un mensaje de solidaridad a Colombia tras los daños ocasionados por el último terremoto.

En cuanto a la edición de este año, Monteserín ha subrayado el carácter internacional del evento, indicando que "cuatro países de cuatro continentes, nada menos, o sea que estamos en una edición de las más internacionales de todas, en esta 45 edición". La alcaldesa ha concluido resaltando el compromiso de Avilés con la cultura y el folclore.