Avilés acoge este sábado la 38 edición del Descenso Internacional de la calle Galiana

Archivo - Descenso de Galiana 2025 - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este sábado Avilés celebra la 38 edición del Descenso Internacional de la calle Galiana, que tiene como temática Mil y Una Noches. En ella, participarán 35 artilugios, al frente de otras tantas peñas, que recorrerán la calle Galiana cubierta de espuma hasta la plaza de España, llenando el casco histórico de Aladinos y lámparas, Shehrezades, Alí Babás con cientos de ladrones, reyes, emires, califas, genios, visires y príncipes y princesas.

El punto final del recorrido será la plaza de España, donde se ubicará el jurado de los premios y donde el DJ Ethan Meré amenizará el desfile. El Descenso arrancará a las 18.00 horas desde la calle Galiana, mientras que desde las 12.00 horas los artilugios se podrán ver en su recorrido desde los talleres hacia sus puestos de salida,.

Los premios del certamen aumentan hasta los 10.000 euros, con diez galardones que van desde los 2.500 euros para el primer clasificado hasta 250 euros para el décimo.