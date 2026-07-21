Avilés acogerá en enero de 2027 una prueba de la 'IJF Kata World Series' con unos 200 judokas de más de 15 países

Archivo - Imagen de dos deportivas practicando judo - XUNTA - Archivo

AVILÉS 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Avilés ha sido elegida sede oficial de una de las pruebas de la copa 'IJF Kata World Series 2027', uno de los acontecimientos internacionales más seguidos en el mundo del judo, que se celebrará el 23 de enero del próximo año en el Complejo Deportivo Avilés, en el Quirinal, y que prevé reunir a alrededor de 200 deportistas procedentes de más de 15 países.

La elección de Avilés responde a la apuesta continuada de la ciudad por este deporte, con torneos históricos en el calendario que congregan cada año a miles de judokas, especialmente jóvenes. En 2027 solo están previstas cinco sedes de la Copa del Mundo: Montreal (Canadá), Bruselas (Bélgica), Avilés (España) y otras dos aún por decidir por la Federación Internacional de Judo.

El evento convertirá el complejo deportivo avilesino en 'tatami del mundo' en una disciplina, la kata, con gran repercusión mediática internacional, seguida por medios de Europa, América y Asia, y permitirá que la marca Avilés esté presente en los 'streamings' oficiales de la Federación Internacional, en la prensa internacional y en las redes sociales federativas. La organización destaca que estas katas, esencia técnica y artística del judo, atraen a millones de aficionados en mercados de alto poder adquisitivo como Japón, Francia o Centroeuropa.

El Ayuntamiento subraya que la cita no solo consolida a Avilés como ciudad capacitada para albergar competiciones de esta envergadura y supone un atractivo para los seguidores del judo e inspiración para jóvenes y escolares que podrán ver en persona a algunos de los mejores del mundo, reforzando valores como el respeto, la disciplina y el compañerismo. También resalta su "indudable" impacto económico en sectores como el comercio, la hostelería y los hoteles.

Durante varios días, parejas de judokas, jueces internacionales, entrenadores y acompañantes de más de 15 países consumirán y pernoctarán en Avilés, generando pernoctaciones en una época del año en la que el turismo suele bajar en la ciudad, lo que contribuye a la desestacionalización.

El presidente de la Federación de Judo de Asturias, José Ramón Díaz Maseda, ha afirmado que "este es el éxito de todo Avilés" y ha invitado a asociaciones, hosteleros y jóvenes -que podrán participar a través de un programa de voluntariado- a sumarse al reto. "En 2027, Avilés será el tatami del mundo. Demostremos, una vez más, la hospitalidad y la grandeza de nuestra villa", ha señalado.

Por su parte, el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, ha destacado que se trata de un evento de "talla internacional", una competición de primer nivel "que situará a Avilés como referencia en el mapa internacional del judo". "Hablamos de deporte, de valores deportivos que se reflejan perfectamente en el judo y también hablamos de turismo deportivo. Estoy seguro de que los judokas y sus acompañantes podrán disfrutar en nuestra ciudad de una gran experiencia", ha añadido.