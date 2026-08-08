Avilés activa un macrodispositivo de tráfico y seguridad para el eclipse en el Centro Niemeyer

Archivo - Centro Niemeyer, a 22 de octubre de 2025, en Avilés, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés desplegará un dispositivo especial este miércoles, 12 de agosto, con motivo del eclipse de Sol, ante la previsible asistencia multitudinaria de personas al Centro Niemeyer y los numerosos desplazamientos en la ciudad y en la comarca hacia los diferentes puntos de observación.

Esta semana la alcaldesa, Mariví Monteserín, presidió una reunión de coordinación en la que estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento, la Policía Local de Avilés, el Centro Niemeyer, la Autoridad Portuaria de Avilés, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el consistorio está preparado para habilitar su Plan de Emergencia en la fase de alerta 1 y también para activar, si fuese necesario, el grupo de apoyo logístico y el CIN.

La Policía Local de Avilés contará con un servicio especial de 18 agentes para la vigilancia del tráfico y gestión de la movilidad en el entorno del Centro Niemeyer, en las elevadas de la ciudad (con la posibilidad de corte de la vía a la ermita de la Luz), así como en todos aquellos puntos críticos por la afluencia de personas y el volumen de desplazamientos.

En previsión de que el retorno desde las zonas de la costa lo pueda exigir, la Policía Local vigilará las carreteras de su competencia a su paso por Avilés, tales como la glorieta de Buenavista/intersección N-632 con AS-237 (Avilés-Grado), las glorietas intersección accesos al Parque Empresarial Principado de Asturias con AS-238 (Avilés-Luanco), la AS-328 (Avilés-Cabo Peñas) y AS-329 (Avilés-Faro de San Juan), además de la intersección de la Avenida de Gijón/Puente Azud con AS-19 (Avilés-Gijón) y N-632A - N-633/Avenida Conde de Guadalhorce.

Hasta el próximo miércoles, agentes de la Policía Local están inspeccionando establecimientos comerciales para comprobar que se comercializan gafas correctamente homologadas y están controlando la posible venta ambulante de las mismas.

LA CTA REFUERZA SUS SERVICIOS

El Ayuntamiento ha recordado que el Gobierno de Asturias, a través del Consorcio de Transportes (CTA), reforzará y ampliará los servicios de las rutas regulares que puedan ser utilizadas para acceder a los puntos de mayor afluencia turística y los puntos de observación del eclipse.

Se ampliarán los servicios metropolitanos del triángulo central hasta la 1 de la madrugada entre Oviedo-Gijón-Avilés y en el corredor Gijón-Candás-Luanco así como la línea Piedras Blancas-Avilés que da servicio a Salinas.

AVILÉS, UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA

Avilés tiene una ubicación privilegiada para ver el eclipse del 12 de agosto dada su localización en la franja norte, abierta al mar Cantábrico y con un amplio horizonte.

En el término municipal, el Centro Niemeyer es el punto recomendado para observar el eclipse por su amplitud y orientación. Desde el Ayuntamiento se han realizado diferentes actividades de difusión previas al eclipse, como charlas informativas con expertos y talleres para familias.

Además, para el público menor de 30 años, la asociación EON (promovida por Espacio Joven del Ayuntamiento de Avilés) organiza una jornada de observación segura del eclipse.