Avilés aprueba la ordenanza de su ZBE: todos los detalles de la Zona de Bajas Emisiones

Archivo - Avilés. Calles de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado este viernes el proyecto de ordenanza municipal de la zona de bajas emisiones (ZBE), con la que la ciudad se adaptará a la normativa europea que deben cumplir todos los municipios de más de 50.000 habitantes. El Ayuntamiento asegura que esta medida "no supondrá apenas cambios para la ciudadanía".

El concejal de Movilidad, Pelayo García, ha dado los detalles de la nueva ordenanza, que entrará en vigor en 2027 y "será más laxa que en Oviedo". En la capital, ha dicho, "actualmente hay 168.000 vehículos sin etiqueta en Asturias que hoy no pueden entrar en Oviedo en la Zona de Bajas Emisiones". "Hoy pueden entrar en Avilés y en 2027 van a seguir pudiendo entrar en Avilés", ha asegurado.

LOS PRINCIPALES CAMBIOS

La ZBE afectará a seis calles en Avilés e incluye una modificación en cuanto al libre acceso a la ZBE de Avilés para vehículos de categoría L, es decir, motocicletas con pegatina 0 y C.

La actual zona peatonal, aprobada en 2008, se mantiene y pasa a denominarse zona de bajas emisiones peatonal. Además se ha definido una zona de bajas emisiones ampliada en las calles aledañas al casco histórico, concretamente Conde del Real Agrado, La Libertad, Las Artes y Palacio Valdés, Eloy Caravera y calle Del Marqués y plaza del Carbayedo.

Las plazas de aparcamiento en estas calles no se verán afectadas, dado que ya era plazas reservadas a residentes y carga y descarga, a excepción de la calle Del Marqués que sí dispone de zona naranja y azul. Además se ha planteado permitir el acceso a garajes de las viviendas o actividades con aparcamiento en la zona interior de la ZBEA.

El edil de Movilidad ha asegurado que "el proyecto de ordenanza municipal no contempla grandes cambios, ni obligación de cambiar el vehículo, ni restricciones que supongan una penalización para la ciudadanía, el comercio o la actividad económica". "Esto es así porque Avilés ya tiene un modelo de movilidad muy avanzando: cuenta desde hace décadas con un centro histórico peatonal regulado y consolidado y la ciudad cumple con la normativa ambiental, lo que ha permitido que el Ayuntamiento no haya tenido que establecer restricciones a un ámbito mayor", ha precisado el concejal.

UNA "TRANSICIÓN GRADUAL"

La Zona de Bajas Emisiones en Avilés se ha diseñado "para facilitar el día a día de quienes viven y/o trabajan en la zona, garantizando una transición gradual y con autorizaciones específicas hasta 2031 en los casos más sensibles", según el consistorio.

Para ello, la implantación de la ZBEA se realizará "por fases, con un calendario de implantación progresivo, flexible y sin cambios bruscos". Para cuando entre en vigor, la ZBE avilesina afectará a los turismos y furgonetas ligeras con más de 28 y 22 años de antigüedad, respectivamente, siempre que no se encuentren en los supuestos autorizados que recoge la normativa: ser residentes, propietarios o arrendadores de garajes, comerciantes, personas con movilidad reducida, carga descarga y otros supuestos autorizados.