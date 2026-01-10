Avilés asume el mantenimiento de 14 edificios de la calle Luis Bayón y sus entornos

Inicio de los trabajos de limpieza, mantenimiento y conservación del entorno de 14 edificios de la calle Luis Bayón, conocidos como Portuarios, por parte del Ayuntamiento. - AVILÉS

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha anunciado este sábado que asume la limpieza, mantenimiento y conservación del entorno de 14 edificios de la calle Luis Bayón. Esta semana han comenzado los trabajos de limpieza.

Según ha informado el consistorio, hasta ahora estos espacios no eran de titularidad municipal. "Tras analizar escrituras antiguas y comprobaciones tanto en el Registro como en el Catastro, se ha concluido que, en las diferentes cesiones de competencias entre el Ministerio y el Principado de Asturias, la última cesión que debería haberse realizado al Ayuntamiento quedó sin resolver", han explicado.

Ahora, con la situación jurídica aclarada, esta parcela, -que ocupa en torno a 7.000 metros cuadrados entre zonas verdes, viales y aceras- pasará a ser titularidad del Ayuntamiento, que asumirá el mantenimiento y conservación de la zona.

"Es una demanda vecinal reiterada en el tiempo y que ahora puede ser resuelta y atendida", ha explicado el concejal de Servicios Urbanos y Participación Ciudadana, Pelayo García, en un encuentro celebrado esta semana.