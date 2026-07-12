Avilés atiende 542 solicitudes dentro del proceso de regularización extraordinaria de extranjeros

Mapa con distribución de solicitudes de regularización extraordinaria de extranjeros en España, por comunidades autónomas. Por comunidades autónomas, Cataluña ha contabilizado 257.602 solicitudes, seguida de la Comunidad de Madrid con 202.424 y la Comunid - Europa Press

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés han atendido a 542 personas durante el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros. En total, se emitieron 405 informes de vulnerabilidad que, junto con el certificado de empadronamiento, conforman las dos gestiones competencia de la administración local.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, desde que se abrió el proceso, las oficinas de atención al público han venido proporcionando información y asesoramiento. En los centros de Servicios Sociales se puso en marcha un programa específico en coordinación con la OAR (Oficina de Atención en materia de Registro) para atender de forma rápida y ágil la demanda de información.

Se recibieron las citadas 542 solicitudes de informe de vulnerabilidad (302 hombres y 240 mujeres). De estas se han resuelto 405, siendo un total de 137 desistidas o archivadas porque o bien no aportaron documentación, no acudieron a la cita o firmaron el desistimiento.

Por nacionalidades, de los 405 informes de vulnerabilidad emitidos, la más numerosa es la colombiana con 126 solicitudes, el 31 por ciento. Le sigue Perú con 56 (14%), Paraguay con 35 (8,6%), Brasil con 31 (7,6%). De África procedían, entre otros países, de Marruecos (23 solicitudes), Argelia (21) y Senegal (20).