Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, renuncia a su cargo en la Junta de Andalucía

Archivo - Jorge Vázquez, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, ha anunciado su renuncia al cargo tras ser nombrado en uno de los grupos de redes sociales intervenidos al grupo de empresarios investigados por blanqueo de capitales y detenidos la pasada semana en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Según ha indicado a Europa Press, da este paso ante las informaciones publicadas "con el único objetivo de no perjudicar a la institución que hasta la fecha he representado y con plena confianza en que los hechos quedarán esclarecidos".

Cabe recordar que la pasada semana la Guardia Civil llevó a cabo una operación contra el blanqueo de capitales con registros en oficinas y locales de hostelerías de El Puerto y de la provincia de Sevilla, siendo detenidas once personas, de las que dos, tras pasar a disposición judicial, ingresaron en prisión y seis quedaron en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sean llamados.

En el procedimiento, según señaló el TSJA, se investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Posteriormente, tras el levantamiento del secreto de sumario se ha dado a conocer que algunos de los empresarios detenidos en la operación tenían un grupo de whatsapp en el que, entre otras cosas, aparece supuestamente el nombre de Jorge Vázquez, que anteriormente había sido delegado territorial de Turismo y Cultura en la provincia.