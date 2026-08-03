Avilés autoriza las licencias de obras para la rehabilitación de 16 viviendas en la calle Marcos del Torniello

AVILÉS 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado autorizar dos licencias de obras para la rehabilitación de los edificios situados en los números 37 y 39 de la calle Marcos del Torniello, en el barrio de Sabugo, que permitirán la creación de un total de 16 viviendas con trastero y dos locales comerciales.

En concreto, en el número 37 de la citada vía se ha autorizado la habilitación de ocho viviendas con trastero y un local comercial de 108 metros cuadrados. Por su parte, la actuación en el número 39 contempla otras ocho viviendas y un local comercial de 189 metros cuadrados.

Ambos inmuebles, que cuentan con planta baja y cuatro alturas, tienen como empresa promotora a Horizonte Villa del Adelantado S.L., que contempla una inversión global cercana a los 842.000 euros para llevar a cabo estos trabajo.

OBRAS EN PEDRO SOLÍS Y RIVERO

Además, en la reunión de la Junta Local se ha aprobado una solicitud de licencia por parte de Alvargonzález para llevar a cabo obras de reforma y ampliación de una nave industrial para almacén que la empresa tiene en la calle Pedro Solís, 7.

Según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa, la actuación permitirá que la superficie crezca de los actuales 1.522 metros cuadrados a 2.059, y la habilitación de 14 plazas de garaje. El presupuesto de ejecución material asciende a una inversión de unos 237.000 euros.

La Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a la aprobación del Proyecto de Ejecución definitivo de rehabilitación del edificio del antiguo geriátrico de la calle Rivero, nº 71, presentado por la mercantil Residencias Nebrija SL, y autorización del inicio de las obras para su transformación en un edificio que albergará 14 viviendas --inicialmente eran 15-- y 4 apartamentos turísticos, además de 7 trasteros y una oficina que dará servicio al complejo residencial.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

Desde el Consistorio recuerdan que la empresa promotora se encuentra vinculada a la Universidad Nebrija, que el próximo curso universitario ofertará estudios de Enfermería, por lo que con esta actuación se pretende ofertar alojamiento al alumnado matriculado. El presupuesto de ejecución material es de 896.100 euros.

El edificio, proyectado en 1900 por el arquitecto Manuel del Busto, figura en el Catálogo Urbanístico de Avilés con un nivel de protección parcial dentro de la denominación de 'Arquitectura Culta' y se halla integrado en el Conjunto Histórico-Artístico del Camino de Santiago. El inmueble, levantado sobre una parcela de 740,70 metros cuadrados, suma 1.533,50 metros cuadrados construidos distribuidos en planta baja con soportal público, dos alturas y bajo cubierta.

El proyecto contempla una reestructuración de sus cuatro plantas para situar las 14 viviendas entre la primera y segunda planta y el bajo cubierta. Por su parte, la planta baja albergará la oficina y los cuatro apartamentos turísticos. Asimismo, junto al jardín se habilitará una zona de aparcamiento y una edificación auxiliar destinada a los siete trasteros y a un espacio para bicicletas.

Las condiciones fijadas en la licencia dictaminan el mantenimiento de la altura, volumetría y fachadas originales, permitiendo únicamente la sustitución de elementos que no garanticen las condiciones mínimas de seguridad, estabilidad y salubridad. De igual modo, los trabajos preservarán los elementos protegidos --fachadas y cierre inferior del patio trasero-- y acometerán la restauración arquitectónica del jardín, de sus pilastras y zócalo de piedra labrada, así como de la verja y puertas metálicas de acceso desde la calle Libertad.