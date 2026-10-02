Avilés celebra la VI edición del Campus Feminista

Lucía Fernández Ron - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Concejalía de Igualdad, celebrará la sexta edición del Campus Feminista del 21 al 25 de octubre en la Casa de Cultura y en la Casa de las Mujeres. Lola Vendetta, la manosfera o Hypatia de Alejandría serán algunos de los temas protagonistas de esta edición.

La concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron, ha presentado este viernes la programación de este evento que cuenta de nuevo con la participación de destacadas expertas en diversos temas como ciencia, salud, literatura, historia del arte, teatro y cultura digital.

Esta edición se apoya en profesionales con amplia formación académica y trayectoria profesional, como ganadoras de Premios Goya, investigadoras del CSIC, doctoras, escritoras o politólogas.

Desde el campo de las Humanidades y la Ciencia van a ofrecer una perspectiva de género sobre sus disciplinas, con el objetivo de buscar y favorecer el pensamiento crítico en los asistentes. Además, el campus también contará con una perspectiva lúdica.

El campus feminista se dirige a la población en general, tanto mujeres como hombres. Además, dos de las actividades están dirigidas a centros educativos, tanto primaria como secundaria, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.