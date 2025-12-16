Avilés consolida sus políticas para facilitar el acceso a la vivienda

Ana Solís - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vivienda, Consumo, Memoria Democrática y Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Avilés, Ana Solís, ha presentado este martes los ejes principales del área incluidos en los Presupuestos del Ayuntamiento de Avilés para el próximo año 2026.

Ha destacado que la política de vivienda es uno de los pilares del presupuesto 2026 que prioriza acciones para facilitar el acceso a vivienda de alquiler, la oferta pública de vivienda social y el apoyo a las familias para sufragar los gastos relacionados con su vivienda.

Así, el presupuesto se incrementa para reforzar el programa Avilés Alquila, que facilita el acceso al alquiler asequible y se aumenta la transferencia a la Fundación San Martín, destinada a vivienda social y a la rehabilitación del parque público.

Estas actuaciones buscan garantizar el derecho a una vivienda digna y mejorar la calidad de vida de las familias avilesinas. La Fundación San Martín cuenta con un presupuesto de 2.596.560,02 euro, lo que supone un incremento del 21,32% respecto al ejercicio anterior.

Se da continuidad al convenio de colaboración con la Fundación San Martín al que el Ayuntamiento de Avilés aporta 750.000 euros y el Gobierno del Principado de Asturias, 250.000 euros. La partida total asciende a 1.000.000 euros.

Se mantiene también el convenio con el Ayuntamiento de Castrillón por el que la FSM localiza viviendas de alquiler en el mercado libre que se adaptan a las necesidades de familias vulnerables y las administra, gestiona y pone a disposición de los servicios sociales del Ayuntamiento de Castrillón. Con un presupuesto de 76.506,02 euros, se prevé alcanzar las 9 viviendas.

En cuanto Consumo, el Ayuntamiento mantiene en 2026 el presupuesto de 17.400 euros del año anterior, a los que hay que sumar 28.636,45 euros procedentes de subvenciones de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, así como del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, esta última para el funcionamiento de la Junta Arbitral.

En cuanto a Normalización Lingüística, el presupuesto aumenta en 2026 llegando a los 44.020 euros, un incremento del 52%, de los que 28.400 euros los aporta el Principado de Asturias.