Avilés culmina la regeneración integral de San José Artesano, que permitirá ahorrar el 60% en energía a 176 familias

Avilés culmina la regeneración integral de San José Artesano, que permitirá ahorrar más del 60% en energía a 176 familias - AVILÉS

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha completado la regeneración integral del barrio de San José Artesano, en Buenavista, una actuación financiada con fondos europeos NextGenerationEU que ha permitido rehabilitar 22 edificios y 176 viviendas y que supondrá un ahorro energético superior al 60% para las familias beneficiarias.

Según ha informado el Consistorio, el proyecto ha contado con una inversión de más de cinco millones de euros, de los que 4,39 millones proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las actuaciones han incluido la mejora del aislamiento de los edificios, la renovación de los sistemas energéticos y la adecuación del entorno urbano para mejorar la accesibilidad.

El concejal de Servicios Urbanos, Movilidad y Medio Ambiente, Pelayo García, ha destacado que la intervención supone "un hito cumplido y un modelo a replicar", al considerar que la colaboración entre las administraciones, los fondos europeos y las comunidades de propietarios ha permitido transformar el barrio y mejorar la calidad de vida de sus residentes.

Además de la rehabilitación de los edificios, el Ayuntamiento ha renovado los itinerarios peatonales y los servicios urbanos y ha preparado los espacios para la futura instalación de ascensores, cuyas ayudas tramita actualmente el Principado. Según el Consistorio, todas las obras finalizaron antes del plazo fijado por el programa europeo.