Avilés estrena esta semana su primera cabina telefónica literaria durante el festival Celsius 232

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Avilés contará desde esta semana con su primera cabina telefónica literaria, una iniciativa cultural que se pondrá en marcha con motivo del festival Celsius 232 y que permanecerá posteriormente como recurso para otras actividades culturales de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento, la cabina se instalará este martes en el hall de la Casa de la Cultura. Construida en madera y cristal e inspirada en las tradicionales cabinas telefónicas británicas de color rojo, ha sido realizada por el artesano avilesino Miguel Mulero.

En su interior dispone de un teléfono clásico de rueda que permitirá a los usuarios escuchar, al marcar uno de sus números, fragmentos de obras de autores participantes en esta edición del Celsius 232 narrados por ellos mismos.

La instalación será de acceso gratuito, funcionará con el horario habitual de la Casa de la Cultura y permanecerá abierta durante varios días después de la clausura del festival para que vecinos y visitantes puedan seguir disfrutando de la experiencia.