Avilés forma a medio centenar de personas para abordar la soledad no deseada

Medio centenar de personas se forman en Avilés para actuar ante la soledad no deseada
Medio centenar de personas se forman en Avilés para actuar ante la soledad no deseada - AVILÉS
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 13:16
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   OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Unas 50 personas participan desde este lunes en Avilés en el curso 'Soledad: actuar desde la acción comunitaria y el voluntariado', organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana en colaboración con la Plataforma del Voluntariado de Asturias.

   La formación se desarrolla hasta este martes en el Palacio de Valdecarzana y está dirigida a personas voluntarias o interesadas en realizar voluntariado, personal técnico de administraciones públicas y miembros de entidades de voluntariado. Las sesiones abordan la soledad no deseada, su impacto en el bienestar y herramientas para su prevención, detección y acompañamiento.

   El curso, de diez horas de duración, está impartido por la experta en soledad, acción comunitaria y políticas sociales Elisa Sala Mozos y combina contenidos teóricos, dinámicas participativas e intercambio de experiencias.

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