Avilés forma a medio centenar de personas para abordar la soledad no deseada

Medio centenar de personas se forman en Avilés para actuar ante la soledad no deseada - AVILÉS

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 50 personas participan desde este lunes en Avilés en el curso 'Soledad: actuar desde la acción comunitaria y el voluntariado', organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana en colaboración con la Plataforma del Voluntariado de Asturias.

La formación se desarrolla hasta este martes en el Palacio de Valdecarzana y está dirigida a personas voluntarias o interesadas en realizar voluntariado, personal técnico de administraciones públicas y miembros de entidades de voluntariado. Las sesiones abordan la soledad no deseada, su impacto en el bienestar y herramientas para su prevención, detección y acompañamiento.

El curso, de diez horas de duración, está impartido por la experta en soledad, acción comunitaria y políticas sociales Elisa Sala Mozos y combina contenidos teóricos, dinámicas participativas e intercambio de experiencias.