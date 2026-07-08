Avilés homenajeará al sector ganadero con una gala tras el aplazamiento del Certamen de San Agustín

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OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés celebrará el próximo 25 de agosto una gala de homenaje al sector ganadero para "mantener vivo el espíritu del Certamen de Ganado de San Agustín", cuya 142 edición ha sido aplazada este año debido a la situación sanitaria derivada de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

El acto tendrá lugar en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena y servirá para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los ganaderos asturianos y de los profesionales que durante décadas han participado en la organización de este certamen, el más antiguo de España.

El Consistorio ha explicado que, aunque las restricciones para evitar la propagación de la enfermedad están vigentes por el momento hasta el 31 de julio, el escaso margen hasta la fecha prevista para el certamen y la posibilidad de que la Consejería de Medio Rural y Política Agraria las prorrogue desaconsejan organizar un evento que implique la concentración de ganado bovino.

La ceremonia, prevista para las 19.00 horas, reunirá a representantes de ganaderías, asociaciones del sector, autoridades y otras personas vinculadas al ámbito agroganadero. El Ayuntamiento ha reiterado además su compromiso con la continuidad del Certamen de Ganado de San Agustín y ha subrayado que el aplazamiento responde exclusivamente a las medidas adoptadas para proteger la cabaña bovina asturiana.