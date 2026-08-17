Avilés impulsa labores de mantenimiento en los retratos de Pedro Menéndez y Carreño Miranda

Labores de mantenimiento - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha encargado las labores de conservación y mantenimiento del conjunto de retratos alojados en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial que comenzarán por las piezas de Pedro Menéndez y Carreño Miranda.

Las labores que se van a realizar son de mantenimiento y conservación preventiva. Sara González Curto, Titulada Superior en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Arte de Asturias (Avilés), será la persona encargada de devolver el brillo a los retratos de Pedro Menéndez y Carreño Miranda.

De hecho, durante los primeros días de trabajo ya ha realizado un descubrimiento, la autoría y fecha del retrato de Pedro Menéndez hasta ahora desconocidas. La obra fue pintada en 1848 por el autor Secundino Santurio Cifuentes, tal y como figura en una inscripción realizada por el artista en la policromía, en la esquina inferior derecha de la pieza.

Del autor solo se conoce que fue estudiante en la Academia de San Fernando. Precisamente a través de los archivos de la Academia se puede ver otra de sus obras, un dibujo de estudio de modelo masculino desnudo, inspirado en el Gladiador Borghese, que data de 1839 y fue pintado con lápiz negro y toques de clarión.