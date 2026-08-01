Avilés organiza en agosto el taller musical al aire libre 'Jams nel Park' para jóvenes

Avilés organiza en agosto el taller musical al aire libre 'Jams nel Park' para jóvenes
Avilés organiza en agosto el taller musical al aire libre 'Jams nel Park' para jóvenes - AVILÉS
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 1 agosto 2026 16:21
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   OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El programa 'Verano Joven' del Ayuntamiento de Avilés estrenará durante el mes de agosto 'Jams nel Park', un taller musical al aire libre dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años que busca fomentar la creación de comunidad a través de la música y el contacto con la naturaleza.

   Según ha informado el Consistorio, las sesiones se celebrarán los lunes a las 12.00 horas en el quiosco de la música del parque de Ferrera y tendrán una duración aproximada de dos horas. La participación será gratuita y no requerirá inscripción previa.

   La actividad seguirá un enfoque de "música para todos" y pondrá a disposición de los participantes instrumentos como tongue drum, kalimba y percusión, con propuestas de iniciación, improvisación y sensibilización sobre los sonidos del entorno natural. El objetivo es crear una orquesta comunitaria que combine música, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.

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