Avilés organiza en agosto el taller musical al aire libre 'Jams nel Park' para jóvenes - AVILÉS

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Verano Joven' del Ayuntamiento de Avilés estrenará durante el mes de agosto 'Jams nel Park', un taller musical al aire libre dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años que busca fomentar la creación de comunidad a través de la música y el contacto con la naturaleza.

Según ha informado el Consistorio, las sesiones se celebrarán los lunes a las 12.00 horas en el quiosco de la música del parque de Ferrera y tendrán una duración aproximada de dos horas. La participación será gratuita y no requerirá inscripción previa.

La actividad seguirá un enfoque de "música para todos" y pondrá a disposición de los participantes instrumentos como tongue drum, kalimba y percusión, con propuestas de iniciación, improvisación y sensibilización sobre los sonidos del entorno natural. El objetivo es crear una orquesta comunitaria que combine música, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.