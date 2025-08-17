Avilés pone en marcha un curso gratuito de moda sostenible y creatividad circular para personas adultas

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Factoría Cultural de Avilés ofrece un curso gratuito de innovación en moda y creatividad circular dirigido a personas adultas, especialmente mujeres en situación de riesgo o exclusión social. La formación, que comenzará el 10 de septiembre y se prolongará hasta el 29 de octubre, forma parte del programa 0,7 estatal de la Federación Española de Universidades Populares.

El curso, con un total de 84 horas lectivas, abordará la creación de colecciones upcycle a partir de prendas en desuso, técnicas tradicionales de hilo, biomateriales y textiles sostenibles, así como estampación textil y digitalización de diseños.

Las clases se impartirán los lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 horas en la Factoría Cultural, aunque el horario es orientativo y puede ajustarse a necesidades organizativas.

Los interesados pueden inscribirse de forma presencial en la Factoría Cultural, ubicada en la avenida Portugal, 13, o por teléfono, llamando al 985 548 617. La iniciativa busca favorecer la formación y la inserción sociolaboral desde una perspectiva interseccional e integral, combinando creatividad, sostenibilidad y técnicas de moda innovadoras.