Avilés presenta a Arquea Biological Innovations como ejemplo de su modelo de innovación industrial en Terrassa - AVILÉS
Avilés, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Desarrollo Urbano y Económico y primer teniente de Alcaldía de Avilés, Manuel Campa, ha participado en Terrassa (Barcelona) en el IX Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con proyectos emprendedores de empresas innovadoras, organizado por la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación.
Avilés ha estado representada en el encuentro por Arquea Biological Innovations, empresa ganadora este año del concurso que reconoce a la compañía más innovadora del municipio.
Durante su intervención, Campa ha defendido el modelo de desarrollo industrial de Avilés y ha señalado que "cuando inviertes en innovación con una estrategia, como hemos hecho en los últimos años, en industria y en talento, consigues resultados como el de Arquea".
Asimismo, ha indicado que el Ayuntamiento financia centros de I+D "para que empresas como esta tengan cabida" y ha afirmado que la ciudad está definiendo "un nuevo modelo de innovación industrial".