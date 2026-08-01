Avilés promocionará el Antroxu en el Descenso Folklórico del Nalón con una embarcación propia - AVILÉS

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés apoyará la participación de la peña Villa L'Adelantrau en el Descenso Folklórico del Nalón, que se celebrará el próximo 22 de agosto en Laviana, con una embarcación que promocionará el Antroxu avilesino.

La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, ha visitado este sábado la nave en la que se construye la embarcación y ha destacado el trabajo que realizan de forma voluntaria integrantes de distintas peñas. Asimismo, ha explicado que el Consistorio ha querido respaldar la iniciativa facilitando la infraestructura necesaria para que Avilés esté representado en el evento. "Del Antroxu de Avilés hay que hablar durante todo el año y una buena ocasión es participando en el Descenso del Nalón", ha señalado.

Por su parte, Dani Rogel, de la peña Villa L'Adelantrau, ha explicado que la idea surgió tras varios años asistiendo al Descenso Folklórico del Nalón y compartir experiencias con sus organizadores. A su juicio, la participación de este año supone "dar un paso más" y contribuir a estrechar la relación entre ambas celebraciones. Además, desde la organización han recordado que las inscripciones permanecen abiertas para todas las personas que deseen participar empujando la embarcación que representará a Avilés.