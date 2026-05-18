Avilés protegerá el palacete y la capilla de San Roque dentro del nuevo plan urbanístico del río Arlós

Plan Especial Santa Apolonia - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha aprobado inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior del ámbito de suelo urbano no consolidado APR S-8 Santa Apolonia - Río Arlos - Norte. Esta actuación, promovida por Inversiones Inmobiliarias Canvives, SAU, propietaria mayoritaria del suelo que se va a desarrollar , va a permitir dar continuidad al parque fluvial a lo largo del recorrido urbano del río Arlés.

Según ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa en una nota de prensa, este paso es importante porque va a permitir la construcción de más de 40 viviendas en este entorno. El proyecto contempla además la obtención para uso municipal tanto de espacios para zonas verdes como de una nueva plaza.

Las edificaciones actuales como el palacete o casona y la capilla, se conservarán para uso privado, lo que en total supone 300 metros cuadrados. Ambas edificaciones se encuentran catalogadas en el PGOU de Avilés, la capilla de San Roque y Santa Apolonia, además, cuentan con protección integral.

A este conjunto se sumará un jardín también privado de 140 metros rodeando estas dos edificaciones. El conjunto se integrará con el entorno gracias a la zona verde que sigue el curso del río y a la nueva plazoleta que surge tras la ampliación de la calle Santa Apolonia. Se dedicarán a uso viario casi 900 metros cuadrados y se cederá también para el uso público una superficie superior a los 3.000 metros cuadrados dedicada a zonas verdes. Con ello, más del 60% del ámbito del plan se dedicará a suelo público.