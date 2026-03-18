Avilés y Sespa firman un convenio para prevenir la soledad no deseada en mayores de 75 años

Firma del convenio. - AYTO. DE AVILÉS

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés y el Área Sanitaria III del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) han suscrito un convenio de colaboración para la detección y derivación de personas mayores de 75 años que residan solas y no utilicen recursos ni reciban prestaciones municipales, con el objetivo de prevenir situaciones de dependencia y de soledad no deseada.

El acuerdo, firmado este miércoles en el Salón de Recepciones municipal por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el gerente del Área Sanitaria III, Miguel Rodríguez, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca atender a una cifra estimada de 742 personas mayores en la ciudad.

Para ello, compartirán información del padrón municipal y de los registros sanitarios, cumpliendo con la normativa vigente en materia de protección de datos y utilizando canales seguros y cifrados. El Área Sanitaria III derivará al Ayuntamiento los casos identificados como de riesgo, que serán valorados socialmente por los servicios municipales.

Según ha informado el Consistorio, se pondrá en marcha una herramienta informática que permitirá a los profesionales de Atención Primaria integrar la detección de soledad en su actividad habitual, aprovechando consultas programadas, visitas domiciliarias o seguimiento de patologías crónicas.

El convenio se enmarca dentro de la Estrategia Asturiana sobre la soledad no deseada, promovida por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y persigue objetivos como fortalecer la detección de la soledad, promover la coordinación entre agentes sociales y sanitarios, y transversalizar la política de prevención en la planificación urbana y social local.

Como trabajo previo, se ha elaborado un mapa de calor para identificar las zonas con mayor concentración de personas mayores de 75 años, lo que permitirá orientar mejor las intervenciones y adaptar las estrategias a las características de cada barrio. Los resultados de este análisis se abordarán en la próxima reunión del Consejo Municipal de Mayores.