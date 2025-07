Avilés se une al proyecto europeo JETSKIR para diseñar políticas de transición justa en regiones industriales

OVIEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Impulsar una transición ecológica, tecnológica y laboral justa e inclusiva en regiones industriales de Europa es el objetivo del proyecto JETSKIR (Just Environmental Transition and Skill Building in Industrial Regions), una iniciativa europea en la que participa el Ayuntamiento de Avilés. Cofinanciado por el programa Interreg Europe, el proyecto cuenta con un presupuesto global de 1.502.294 euros y se desarrollará hasta julio de 2029.

JETSKIR reúne a seis socios europeos --entre ellos administraciones públicas, agentes empresariales, centros de conocimiento e industrias-- con el fin de diseñar políticas públicas y herramientas que faciliten una transición económica equilibrada, verde e inclusiva en territorios con fuerte presencia del sector industrial.

La iniciativa aborda tres ejes de transformación: la transición energética, centrada en fuentes limpias y renovables; la adaptación del mercado laboral mediante la formación en nuevas competencias profesionales; y la economía circular, promoviendo un uso más eficiente de los recursos.

Según ha destacado este sábado el concejal de Desarrollo Urbano de Avilés, Manuel Campa, "tras participar como líderes en URBACT In4Green, esta es una oportunidad para seguir intercambiando experiencias con otras ciudades en los ámbitos de la transformación industrial, la transición energética y la economía circular". En este sentido, ha subrayado que la participación en JETSKIR permitirá a Avilés "integrar la transformación industrial en el desarrollo urbano, avanzar en movilidad y descarbonización, y reforzar su papel como ciudad innovadora".

El consorcio está liderado por la ciudad alemana de Duisburg y cuenta con la participación del Ayuntamiento de Avilés, Austria Wirtschaftsservice (Austria), Business Tampere (Finlandia), el Ministerio de Desarrollo Económico de Montenegro y el Instituto de Municipios de Albania. También colaboran entidades como Duisburg Business & Innovation GmbH, la Agencia de Empleo de Duisburg, la Universidad de Duisburg-Essen y empresas como Thyssenkrupp, aportando experiencia práctica y capacidad de transferencia de conocimiento.

El proyecto se puso en marcha oficialmente con una reunión celebrada del 26 al 28 de junio en Duisburg, donde los socios compartieron experiencias y abordaron los principales retos de la transformación industrial en Europa. Durante las sesiones se destacó la necesidad de formar nuevas competencias laborales y adaptar los sectores productivos a los cambios tecnológicos, ambientales y sociales. El programa incluyó ponencias, talleres colaborativos y una visita técnica a las instalaciones de Thyssenkrupp Steel Europe, donde se presentaron sus estrategias de descarbonización.

Como parte del calendario previsto, Avilés acogerá en octubre de 2026 una reunión de seguimiento del proyecto, en la que se mostrarán las iniciativas locales desarrolladas en sostenibilidad, economía circular y transformación industrial. "La cita servirá también para visibilizar el compromiso municipal con políticas públicas que acompañen a las empresas en sus procesos de cambio y refuercen la capacitación de los trabajadores", destacan desde el Ayuntamiento.

La participación en JETSKIR representa para Avilés, según el Consistorio, una oportunidad estratégica para consolidar su posicionamiento como ciudad innovadora y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo.

Durante los próximos cuatro años, añaden, el proyecto facilitará el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre regiones, contribuyendo a los objetivos de transformación industrial marcados por la Unión Europea.