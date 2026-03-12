Avispa alerta de la falta de un protocolo de actuación claro y definido en Sograndio

Archivo - Centro de Menores de Sograndio. - AVISPA - Archivo

OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad, Avispa, Jorge Cuesta, reclamó este jueves la elaboración de un "protocolo de actuación claro y definido" para actuar en caso de cualquier incidencia en el centro de menores de Sograndio. Ha indicado que dicho protocolo debería ser elaborado por la propia empresa de seguridad del centro en coordinación con la Administración regional.

Cuesta ha confirmado a Europa Press la agresión por parte de un menor a un vigilante hace unos días y ha incidido en que las denuncias ante este tipo de altercados son constantes.

"Estamos ante un problema reiterado. Las agresiones son constantes y en la mayoría de los casos, como en la de hace unos días, se producen durante los talleres o en el comedor. Los internos tienen acceso a herramientas que conllevan un importante riesgo para la seguridad", dijo Cuesta, que ha añadido que el menor que protagonizó el último altercado ya fue el causante de otros anteriores que provocaron daños a un auxiliar.

Otra de las causas de estas situaciones se debe, a juicio de Avispa, a la falta de medios del personal de seguridad, tales como escudos de defensa o cascos entre otros. "Que más da que se cuente con algún vigilante más si realmente estos no tiene los medios y recursos adecuados a este centro en el que hay menores realmente peligrosos", dijo Cuesta.

Ha asegurado que el de Sograndio es "uno de los peores centros de reinserción de España" y ha reclamado a la administración regional que tome cartas en el asunto.