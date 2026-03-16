Avispa propone seguridad privada en autobuses para prevenir agresiones como la del búho entre Langreo y Oviedo

Imagen de archivo del servicio de autobús búho en Asturias - CTA

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha propuesto incorporar el servicio de seguridad privada en los autobuses urbanos e interurbanos para prevenir agresiones como la que sufrió el conductor de un búho que cubría la línea entre Langreo y Oviedo este sábado.

En un comunicado remitido a los medios este lunes, Avispa propone la prestación de servicios de seguridad privada en autobuses urbanos e interurbanos "por parte de vigilantes de seguridad habilitados, integrados en empresas de seguridad inscritas en el registro de empresas de seguridad", siempre que los vehículos circulen de forma regular "por algún tipo de carril único, reservado, exclusivo o preferente de la vía, o lo hagan cumpliendo una línea, ruta o trayecto predeterminado, con paradas fijas previamente establecidas".

Avispa ha hecho estas consideraciones después de que este sábado resultase herido el conductor de un autobús que cubría la línea de búho entre Langreo y Oviedo. En la primera parada del trayecto, en Sama, el conductor abrió el autobús para permitir el acceso de una persona que se subió al autobús con una navaja en la mano, amenazando al conductor.

El conductor se levantó para intentar echar al usuario y en la reyerta fue agredido, causándole un corte en el cuello y en la muñeca. El presunto agresor ya ha sido detenido y el conductor se recupera de sus lesiones en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).