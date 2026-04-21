Gijón baraja convocar la Junta Local de Seguridad tras el accidente de autobús en el Infanzón

El portavoz de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha considerado esté martes que la convocatoria de una Junta Local de Seguridad no sería "extemporánea en ningún caso" y menos teniendo reciente el "desgraciado" accidente ocurrido en el Infanzón, que provocó el vuelco de un autobús para esquivar supuestamente a dos coches que conducían de forma temeraria.
Así lo ha indicado Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés con respecto a la petición del PSOE de convocar la citada Junta.
El edil ha recalcado que, en el ámbito de la seguridad ciudadana, el Ayuntamiento de Gijón hace controles periódicos. En este sentido, ha apuntado que se está encima de las zonas que se consideran que son "conflictivas" en materia de tráfico. A esto ha sumado que conocen, más o menos siempre, dónde están localizadas y se actúa con intensidad.
Asimismo, ha asegurado que desde el Gobierno local siempre va a apelar a todo lo que sea coordinación entre administraciones, cada uno en el marco de sus competencias para poder hacer una cobertura más amplia. "Siempre será bueno", ha agregado al respecto.