Varios heridos tras el choque entre un turismo y un autobús que cubría la línea Villaviciosa-Gijón

Autobús volcado tras la colisión en la N-632. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un choque entre un turismo y un autobús que cubría la línea entre Villaviciosa y Gijón se ha saldado con varios heridos este sábado, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

El siniestro se ha producido en el kilómetro 63,900 de la carretera N-632, cuando ambos vehículos han colisionado, provocando que el autobús volcase en la calzada.

Como consecuencia del accidente, dos ocupantes del turismo han resultado heridos de carácter grave y han tenido que ser excarcelados por los servicios de emergencia, mientras que un tercer ocupante ha sufrido heridas leves.

En el autobús viajaban alrededor de 11 personas, de las cuales cinco han resultado heridas leves, según los primeros datos facilitados.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, con tres patrullas del Destacamento de Tráfico de Gijón, dos equipos de intervención en siniestros (EIS) y tres patrullas de Seguridad Ciudadana.

La carretera N-632 ha quedado cortada al tráfico mientras se desarrollan las labores de asistencia a los heridos y la retirada de los vehículos implicados.