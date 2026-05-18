El Ayuntamiento abre este martes el plazo para solicitar las becas de libros y comedor para el próximo curso

OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, anunció en rueda de prensa que que mañana martes se abre el plazo de solicitudes de la nueva convocatoria de becas para comedor y material escolar, concedidas por el Ayuntamiento para el próximo curso 2026-2027.

Las becas en concepto de adquisición de libros y/o material escolar están destinadas para alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y las de comedor para Educación Infantil y Educación Primaria.

Se trata de ayudas de concurrencia competitiva, y cuentan con una partida de 182.000 euros, en el caso de las becas de comedor, y de 12.000 euros para la compra de libros y material didáctico.

Por su parte, la edil de Políticas Sociales ha comentado que "los interesados podrán presentar las solicitudes por vía telemática, a través de las oficinas de atención ciudadana (registro), en registros de cualquier órgano administrativo o por correo postal. El plazo para presentar estas solicitudes permanecerá abierto desde mañana hasta el día 8 de junio, ambos inclusive. Toda la información se puede consultar a través de la web municipal".

Las ayudas de libros de texto y material escolar se configuran como una ayuda de carácter económico que pretende favorecer una pronta escolarización antes de la edad obligatoria. Las ayudas de comedor se configuran tanto como una ayuda de carácter económico, sobre la base de los ingresos de la unidad de convivencia independiente, como de apoyo personalizado para favorecer la incorporación e inserción social de las personas y colectivos en riesgo de exclusión social, que tengan a su cuidado menores escolarizados, para fomentar y facilitar sus posibilidades en materia de formación y empleo.