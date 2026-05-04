El Ayuntamiento adjudica la reparación de un hundimiento en la senda del río Magdalena

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado a la empresa Arposa 60 SL la reparación de un hundimiento producido en la senda del río Magdalena, una ruta muy frecuentada por senderistas y paseantes del municipio por su orografía llana y sus óptimas condiciones de accesibilidad. La actuación prevista supondrá una inversión de 44.717,72 euros.

"Esta intervención en el hundimiento que se había producido en la senda del río Magdalena ha sido definida una vez que hemos obtenido la correspondiente autorización en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para poder intervenir en el río, realizando la escollera oportuna y pudiendo resolver a partir de este momento, tanto el hundimiento en el pavimento, como aquellas cuestiones que afectan a la seguridad de la senda, con el vallado en aquellos puntos en los que el paso del tiempo y la acción del río la habían deteriorado considerablemente. Se trata de un espacio que es transitado diariamente por muchas personas y que requería de esta intervención para garantizar, tanto la seguridad, como la imagen de este espacio y esta senda tan singular de nuestra ciudad", ha detallado el concejal de Servicios Urbanos, Movilidad, Medio Ambiente y Participación, Pelayo García.

El tramo en el que se produjo el hundimiento, cuyo origen está en el movimiento y consolidación del talud de tierras, tiene una longitud aproximada de 80 metros y es coincidente con el camino de Castañeda. A lo largo del mismo se generaron daños por degradación y fisuras en la superficie de rodadura de la calzada, así como el desplazamiento de la barandilla de contención de madera. Todo ello dificulta la circulación y afecta a la seguridad del tránsito tanto de paseantes como de vehículos.