El Ayuntamiento alega contra la no concesión de fondos Feder para Cimadevilla y pide revisar la valoración

GIJÓN, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad del Ayuntamiento de Gijón, Jaime Fernández-Paíno, ha comunicado este viernes que han presentado en este día alegaciones a la resolución provisional de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, por lo que no se asignaron fondos Feder al proyecto 'Cimavilla 2030'.

"No se le ha valorado como corresponde", ha afirmado Fernández-Paíno, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que ha señalado que las alegaciones están "muy fundamentadas en la falta de motivación de la puntuación que el Ministerio había dado al plan de actuación integrado de Cimavilla".

Ha recalcado, asimismo, que el Ministerio de Hacienda amplió el plazo de alegaciones para que pudieran los ayuntamientos hacerlas conociendo los criterios que se habían empleado o, por lo menos, las puntuaciones que se habían otorgado a estos planes.

Ha señalado, asimismo, que les da la sensación de que el plan presentado para Cimadevilla no se ha valorado en su dimensión técnica o, al menos, no se ha elaborado "con la suficiente exhaustividad como para detectar todos los parámetros que la orden ministerial recogía como valorables y puntuarlos en consecuencia".

Con todo, ha afirmado que han hecho un trabajo "muy meticuloso" con respecto a cada punto de la valoración del Ministerio, donde el Gobierno local entiende que se puede encontrar dentro del plan de actuación integrado las cosas que se pedían.

Ha llamado la atención, unido a ello, que hay información que, no siendo explícita en el plan, sí está presente a través muchas veces de herramientas técnicas, de directrices, de guías que existen, a lo que ha recordado que uno de los requisitos que tenía para su presentación era un límite de palabras.

Fernández-Paíno, asimismo, ha incidido en que este plan se elaboró por técnicos municipales especializados en convocatorias europeas y está publicado, al contrario que el de otros ayuntamientos. "Creemos que no ha sido del todo tenido en cuenta a la hora de valorar el plan integrado", ha apuntado sobre el nivel de detalle de cada ficha del plan.

Por otro lado, ha remarcado que hay que el Ministerio les ha valorado con 53,5 puntos de los 100 posibles y el Ayuntamiento ha solicitado una revisión hasta llegar a los 94.

Ha resaltado, sobre ello, que piden una revisión "pormenorizada" de cada uno de los apartados, donde en las alegaciones se explica por qué se solicita esa puntuación y dónde se encuentran en el plan los aspectos a valorar.

Ha hecho mención, también, a que el Ministerio les aporta cinco puntos de diez en la independencia del ayuntamiento para ejecutar el plan, cuando la realidad, según él, es que el 100 por ciento de los proyectos que se encuentran en el plan de actuación son de competencia exclusivamente municipal.

"No hay ningún proyecto ni ninguna actuación dentro de los proyectos que no sea competencia de esta Administración", ha sostenido Fernández-Paíno.

A este respecto, ha remarcado que durante la fase de preparación del plan y durante la fase de diseño de las actuaciones que se iban a incluir, se hizo un trabajo con todas las áreas municipales y dentro del plan está especificado qué área del Ayuntamiento, con qué director general o qué director de área con nombre y apellidos y qué servicio con nombre y apellidos competente para resolver cada una de las actuaciones.

"Entendemos que eso no casa con una puntuación media, la mínima que se podía dar en este apartado, después de cero, y por eso nos resulta llamativo, porque son cinco puntos que son bastantes", ha advertido.

A mayores, ha mostrado su sorpresa por que el Ministerio da cero puntos de nueve posible a la capacidad financiera del Ayuntamiento para ejecutar el plan integrado.

En este sentido, ha apuntado que, si bien el Ayuntamiento de Gijón está ahora mismo licitando obras que ellas solas prácticamente superan el total de las actuaciones previstas en el plan de actuación integrado de Cimavilla, como Tabacalera, el Gobierno local cree que la capacidad financiera del Consistorio está "sobradamente acreditada".

De hecho, ha remarcado que el plan de actuación integrado explícitamente recoge que hay un visto bueno de la Dirección General Económico-Financiera del Ayuntamiento, que es el encargado de determinar la capacidad de financiera que tiene el Consistorio para afrontar los compromisos que asume.

"Entendemos que cero puntos de nueve pues no son aceptables", ha insistido el director general de Alcaldía, quien ha incidido en que la elaboración del documento de alegaciones ha sido "compleja y larga".

Ha defendido, relacionado con ello, el trabajo "riguroso" hecho, que, según él, era además "técnicamente muy complicado" y tenía límite de palabras que se podían incluir.

Sí que se mantiene en las alegaciones, con respecto al documento inicial, una referencia a la "falta de concreción" que hay en la resolución provisional de la aplicación de los criterios de equidad territorial y de proporcionalidad, "que los recoge la orden ministerial como criterios que hay que respetar en la resolución de esta convocatoria y que no terminamos de ver plenamente acreditados", ha apuntado.

Sobre ello, ha incidido en que Gijón figuraba en la categoría de grandes ciudades, como Oviedo y Avilés, que han obtenido toda la financiación, mientras que el municipio gijonés no recibe ninguna. Para el Gobierno local, no queda claro que el principio de proporcionalidad se esté aplicando en todas las regiones de la misma manera.

Al margen de ello, ha considerado que Asturias está "infrafinanciada" en esta convocatoria, con una financiación "muy escasa" en comparación con otras similares, por lo que no ven que se corresponda con el principio de equidad territorial que en principio rige la convocatoria.

"Los intereses de Gijón con este Gobierno se defienden siempre, frente a quien haga falta y cueste lo que cueste", ha dejado claro Fernández-Paíno.

Con respecto a la valoración, en el apartado de madurez, ha resaltado que si bien obtuvieron 11,5 de 15 puntos posibles, quieren llegar hasta el máximo. "Tabacalera no estaba licitada en febrero, ya está licitada ahora", ha señalado sobre que muchos proyectos incluidos están ejecución o próximos a ella.

"No es coherente que el proyecto tenga un grado de madurez considerablemente alto y, sin embargo, se le diga al Ayuntamiento que tiene cero capacidad de financiación del mismo", ha recalcado.

ASTURIAS "INFRAFINANCIADA"

Preguntado por las críticas del PSOE, Fernández-Paíno ha replicado que le resulta sorprendente que este partido exija disculpas "con el mandato que llevan". Al tiempo, ha animado a los socialistas a que hagan "un examen de conciencia de lo que ellos están haciendo en estos dos años mientras Carmen Moriyón y este Equipo de Gobierno municipal defienden los intereses de Gijón".

Eso sí, ha recalcado que le preocupa más la respuesta del Principado, a lo que ha apuntado que celebra que el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, "conserve la sensibilidad que algunos hemos perdido después de dos años de ataques y calificativos personales del secretario general del PSOE de Gijón".

"No me va a faltar contundencia a la hora de pedirle al Gobierno del Principado lo que haya que pedirle", ha avanzado Fernández-Paíno, quien ha ironizado con que "a lo mejor están confundiendo el Ayuntamiento de Gijón con un ayuntamiento socialista acostumbrado al servilismo".

"Yo voy a ser firme en la exigencia de explicaciones de por qué Asturias está infrafinanciada en esta convocatoria, de por qué Asturias no está en la comisión de valoración cuando la orden ministerial prevé que existan representantes de las comunidades autónomas y a él le corresponde dar esas explicaciones", ha apuntado.