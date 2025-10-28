El Ayuntamiento aprueba la adquisición de la parcela de la Universidad de Oviedo para ampliar el PCTG

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes la aprobación, fuera del Orden del Día, de la adquisición de la parcela en el entorno del Intra, propiedad de la Universidad de Oviedo, y que formará parte de una siguiente fase de ampliación del Parque Científico y Tecnológico (PCTG) de Gijón.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha recordado que el retraso en esta adquisición motivó el cambio en las fases de ampliación del PCTG.

Ahora, con su adquisición, se dispuso en Junta de Gobierno un gasto de 1.023.851,75 euros. Quedaría, según el edil, elevar a escritura pública la adquisición de esta escritura de compraventa.

Al tiempo, ha matizado que en la citada parcela no podrá ubicarse ningún centro de enseñanza superior ni público ni privado. Una condición que no afecta al resto de parcelas, en las que ya hay previsto la implantación de la Universidad Europea.

Asimismo, ha apuntado que esta parcela tiene una superficie de 18.743 metros cuadrados y, de acuerdo al Plan Especial de ese ámbito urbanístico, se contempla la construcción de una escuela infantil de cero a tres años.

No obstante, por el momento procederá a hacer una adecuación para habilitar un aparcamiento provisional, que se pretende tener listo, al menos, para la temporada estival próxima.

Sobre la previsión de la escuela infantil, y una vez que el Principado está asumiendo esta etapa educativa, Martínez Salvador ha indicado que es algo que habrá que replantear. Según el edil, no hay una decisión tomada al respecto, por lo que con función a las necesidades del PCTG se adoptará la más conveniente.

Por otro lado, y ya dentro del Orden del Día, se ha aprobado un modificado del contrato de alumbrado navideño, por importe de 221.722 euros, para llegar esta Navidad un mayor número de barrios y calles.

La Junta de Gobierno, asimismo, ha dado luz verde a la adjudicación del contrato de alquiler de camiones y maquinaria de obra con conductor, en tres lotes de 524.507 euros, 2.202 euros y 660.637 euros, respectivamente.