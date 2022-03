El Ayuntamiento de Oviedo aprueba la modificación del impuesto de plusvalía

OVIEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado inicialmente, con los votos de PP y Ciudadanos, la modificación de la ordenanza relativa al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional y a la nueva normativa aprobada por el Gobierno central.

La modificación se ha aprobado con la incorporación de una enmienda del Grupo Municipal Socialista relativa a la autoliquidación del tributo. El concejal de Economía, Javier Cuesta, ha explicado que la modificación persigue adaptar la forma de calcular y devengar el impuesto. "La modificación propuesta es de carácter técnico, no va más allá", ha asegurado.

El concejal responsable de Economía ha defendido la plusvalía como un tributo "necesario" para el Ayuntamiento, para "poder completar los recursos" y financiar así los servicios municipales. "Si no lo tuviéramos, tendríamos un problema", ha dicho, a no ser que contasen con otra fuente de ingresos que lo compensase.

El PSOE había presentado cuatro enmiendas, de las cuales solo se ha incorporado una. Las otras tres, relativas a la modificación de unas bonificaciones al tributo, han sido rechazadas porque "vienen a limitar las bonificaciones introducidas en su momento" para favorecer la transmisión de locales comerciales.

LA OPOSICIÓN RECRIMINA A PP Y CS QUE MANTENGAN EL TRIBUTO

Durante el turno de intervenciones, los tres grupos de la oposición han reprochado al Equipo de Gobierno que mantengan el impuesto, a pesar de que PP y Cs incluían en su programa electoral la supresión del tributo.

Así, la portavoz de Vox, Cristina Coto, ha criticado la actualización del impuesto, cuando a su juicio debería suprimirse por "confiscatorio y abusivo", más aún cuando PP y Cs prometieron la supresión. Al Equipo de Gobierno le ha dicho que, si no le gusta la plusvalía, la suprima y liquide. "Nadie les obliga, pueden suprimir el impuesto, lo que ocurre es que no quieren", ha aseverado. Cuesta, por su parte, le ha respondido que van cumpliendo su programa electoral "año a año".

Desde Somos, el concejal Rubén Rosón ha llamado "hipócrita" al Equipo de Gobierno por reformar el tributo cuando prometieron suprimirlo. "Nos acusaban de recaudadores, de sátrapas", ha dicho, en referencia a las críticas de los partidos que ahora gobiernan cuando el Ejecutivo estaba en manos de PSOE, Somos e IU. Ahora, ha agregado el edil de Somos, "llevan tres ordenanzas fiscales y la plusvalía sigue sin tocarse". Y no lo hacen, ha razonado Rosón, "porque no quieren". "Claro que pueden bajar los impuestos pero no quieren", ha dicho, recordando que el Ayuntamiento "va a congelar" 80 millones de euros en los bancos.

Por su parte, la concejala socialista Ana Rivas ha mostrado el acuerdo de su grupo con la adaptación de la plusvalía a la nueva normativa y a la sentencia del Tribunal Constitucional, "como no puede ser de otra manera". No obstante, ha criticado que el Ayuntamiento haya incorporado una serie de bonificaciones que suponen un "claro ataque" a los pequeños negocios, al generalizar la bonificación en la transmisión de locales comerciales. Respecto a la supresión del tributo, Rivas ha recordado al Equipo de Gobierno que el impuesto es "potestativo", por lo cual podrían quitarlo directamente "como han estado defendiendo durante años".

En el transcurso del pleno, el Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la revisión anual del Inventario Municipal de bienes correspondiente al año 2021, por valor de 694 millones de euros.