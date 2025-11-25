El Ayuntamiento de Avilés presenta un presupuesto de 92,29 millones para 2026

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha presentado el proyecto de Presupuesto Municipal para 2026, que asciende a 92,29 millones de euros, un incremento del 5,43% respecto al ejercicio anterior. Las cuentas municipales "priorizan lo que más importa a la ciudadanía", el cuidado de barrios, calles y espacios públicos, vivienda asequible y servicios públicos reforzados.

Según ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa, se trata de un presupuesto "equilibrado y social" que mantiene congelados los impuestos municipales y refuerza la autonomía financiera gracias a la mejora de la actividad económica y a mayores transferencias del Estado.

El plan de barrios encabeza los objetivos estratégicos del presupuesto 2026, con nueve millones de euros para mejorar calles, parques, centros sociales, equipamientos deportivos y reforzar actividades culturales, deportivas y sociales.

En materia de vivienda se priorizan políticas para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler asequible y la oferta pública de vivienda. En bienestar y cohesión social, se impulsarán programas contra la soledad no deseada, apoyo domiciliario, redes comunitarias más fuertes para mayores y familias y una mayor inclusión social.

En Educación, infancia y juventud, figura la ampliación de actividades extraescolares para favorecer la conciliación familiar y el desarrollo personal del alumnado, nuevas líneas de subvenciones para el aprendizaje de idiomas y proyectos juveniles para fomentar participación y creatividad. Se prevén también más actividades en barrios, mejoras en polideportivos y apoyo a clubes deportivos.