El Ayuntamiento de Avilés retira los restos del antiguo puente de San Sebastián por motivos de seguridad

Estructura antigua del puente de San Sebastián. - AYTO. DE AVILÉS

AVILÉS, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha retirado por razones de seguridad los restos del antiguo puente de San Sebastián. La retirada, indican, no supone la desaparición del puente histórico, sino la eliminación de un resto testimonial que había alcanzado un estado de deterioro irreversible y cuya conservación ya no resultaba compatible con las condiciones de seguridad exigibles en el espacio público.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, un informe técnico elaborado por un inspector especializado en estructuras metálicas ha concluido que ni la rehabilitación ni la conservación de la pieza resultaban viables. La inspección ha puesto de manifiesto la existencia de corrosión generalizada en la totalidad de sus elementos, así como la pérdida de sección resistente, perforaciones en chapas y degradación en las uniones remachadas, factores que impedían garantizar la seguridad estructural y la transmisión de esfuerzos.

Los trabajos de desmontaje han sido ejecutados por una empresa especializada en la gestión de estructuras metálicas. El Ayuntamiento recuerda que los valores históricos, urbanos y paisajísticos del elemento continúan preservados a través de la infraestructura que presta servicio a la ciudad, la cual reproduce la tipología estructural original y cuenta con el oportuno mantenimiento.