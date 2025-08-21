El Ayuntamiento de Cangas del Narcea descarta que el origen del brote de gastroenteritis esté en el agua

El Concejal de Sanidad reclama al Principado que detecte la causa para adoptar las medidas oportunas

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha afirmado que la causa del brote de gastroenteritis detectado el pasado 13 de agosto en el municipio no se debe al suministro de agua. Desde el consistorio, a través de sus redes sociales, así lo afirman en base a analíticas realizadas por el Servicio Municipal de Aguas.

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, recomendó a los vecinos el pasado día 14 de agosto que, en vista de la situación, consumieran agua embotellada.

Los responsables municipales explican que después de la "alarma generada" una vez que la Consejería de Salud había indicado que el agente causante de esta infección digestiva era el norovirus, presente en el agua se procedió a la toma de muestras en el depósito y en la red de distribución de agua de Cangas del Narcea para enviarlas al laboratorio.

Los boletines analíticos de los ensayos confirmaron que el agua es apta para el consumo humano, así como la ausencia de coliformes totales, E-coli, enterococos intestinales y aeróbicos mesófilos. El mismo resultado se obtuvo en los análisis realizados a las 48 y 72 horas.

"Por prudencia y responsabilidad solicitamos a la empresa las analíticas. Nos extrañaba que el agua fuese el origen de este brote. Con estos resultados en la mano, rogamos a la Consejería de Salud premura en la detección del origen de este brote para adoptar las medidas oportunas de prevención", apuntó el edil de Sanidad, Víctor Fernández.