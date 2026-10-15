El Ayuntamiento celebra, en la colocación del ramo de laurel, el cuarto año sin ahogamientos en las playas gijonesas

Archivo - Caseta de Salvamento de la playa de Poniente - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, ha destacado, este jueves, la colocación del ramo de laurel en la playa de San Lorenzo, como señal de que no ha habido ningún ahogamiento en los arenales gijoneses.

Bravo ha resaltado, asimismo, que es la cuarta vez que lo han podido hacer y ha felicitado, por ello, al equipo encargado del Salvamento de Playas. "Es un trabajo duro a lo largo de los meses", ha remarcado la edil durante este acto.

Asimismo, ha explicado que, entre evacuaciones médicas o niños perdidos, han tenido esta última temporada estival casi 1.000 intervenciones.

De cara a 2027, ha anunciado que quieren darle un giro al servicio de Salvamento, para incidir mucho más en la prevención. También utilizarán las nuevas torretas y las sillas que no han podido usarse este año.

En general, ha considerado que la temporada ha sido "buena", a lo que ha señalado que ha habido "muy buena mar", muchos días de playa y la evolución en general, siempre que no hay víctimas, a su juicio, pues es "muy buena".

Ha señalado, también, que el calendario de baños el próximo año, en principio, se va a mantener, aunque a lo largo de este invierno irán estudiando posibilidades. Se pretende, en este caso, adaptar un poco mejor los horarios para ajustarse a los de la gente. En concreto, se valorará ampliarlos.

Preguntada por la incidencia en las playas de las carabelas portuguesas, ha señalado que la situación ha sido "similar" al año pasado. "Tenemos que tener presente que las carabelas son animales que están en el ecosistema y tenemos que aprender a convivir con ellos", ha apuntado antes de remarcar que es "muy difícil" evitarlas y hay que tener mucha precaución también.

En este sentido, ha señalado que, desde Salvamento de Playas se seguirá con el avistamiento de las carabelas, además de cerrar, cuando sea conveniente, la playa por precaución.

Por parte de la jefa de Salvamento, Flor Palacio, ha indicado que han realizado un centenar de rescates en el total de las playas, sobre todo en la de San Lorenzo, en la zona centro y en la Escalerona.

También se han realizado curas y asistencias médicas, 736, la mayoría de ellas también en San Lorenzo, 35 niños perdidos y 34 traslados a centros sanitarios y hospitales. Asimismo, se han realizado 3.153 informaciones, 2030 boletines informativos, once coberturas a pruebas deportivas y 130 avisos por megafonía requiriendo a las persona. En total, se realizaron 6.233 intervenciones.

Con todo, ha hecho un balance positivo de la temporada de baños y ha incidido en que trabajan mucho en prevención, lo que da "muy buenos resultados". Ha recalcado que aunque haya habido un centenar de rescates, muchos fueron pequeñas ayudas. "Más que rescates son ayudas preventivas para no tener que hacer un rescate posterior", ha asegurado Palacio, que está al frente de un equipo de 48 personas.