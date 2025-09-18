El Ayuntamiento colabora con FADE para simplificar procesos administrativos

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, se reunió esta mañana con representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) para tratar vías de colaboración encaminadas a simplificar y agilizar los procesos administrativos en el ámbito municipal.

El regidor recordó que el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando en la modernización y digitalización de la gestión, con iniciativas como la implantación de un nuevo sistema de gestión documental, un chatbot y un proyecto piloto de aplicación de inteligencia artificial.

"El objetivo es que cualquier trámite que tengan que realizar ciudadanos y empresas pueda resolverse de forma más rápida y sencilla, aprovechando la tecnología existente", señaló García.

Durante el encuentro se analizó la posibilidad de que FADE se incorpore a los trabajos en marcha, aportando la visión del tejido empresarial para ajustar los procedimientos a sus necesidades. "Queremos que las empresas participen en este proceso, de manera que podamos ofrecer un servicio más ágil y eficaz, tanto a nivel ciudadano como empresarial", añadió el alcalde. En los próximos días se celebrará una nueva reunión técnica para continuar avanzando en esta línea de trabajo, según han informado desde el Ayuntamiento de Siero.