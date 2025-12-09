El Ayuntamiento se compromete a garantizar que sean públicas las parcelas que precisa el hospital de Cabueñes

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha asegurado este martes que el Gobierno local va a hacer lo que tenga que hacer para posibilitar la ampliación del hospital de Cabueñes y, al tiempo, que se implante en la ciudad el hospital Quirón.

Así lo ha indicado, Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que ha recalcado que el Ayuntamiento ha hecho todo lo que está en su mano para que el convenio urbanístico se ejecute.

A este respecto, ha aclarado que cuando habla de convenio urbanístico, eso incluye que el hospital de Quirón pueda construirse, pero también que se puedan llevar a cabo las obras de ampliación del hospital de Cabueñes.

Ha recordado, en este sentido, que el convenio incluye la permuta de unas parcelas de Cabueñes por otras en Nuevo Gijón, donde se construirá el nuevo hospital.

Ha insistido, por ello, en que esto incluye que el Principado pueda disponer de todas las fincas que sean necesarias para la ampliación hospitalaria sea posible.

"El Ayuntamiento está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que sean públicas", ha remarcado sobre las citadas parcelas. Si ello no fuera necesario porque el convenio se ejecuta según está firmado, pues sería el escenario ideal, pero en el caso de que no lo fuera, el Ayuntamiento "garantizará esas obras de ampliación", se ha comprometido.

Ha señalado, vinculado a todo ello, que cuando se firmó el mandato pasado el convenio urbanístico este atribuía al Ayuntamiento una serie de cuestiones que tenía que llevar a cabo. "Lo que hemos hecho ha sido ni más ni menos, y con la mayor agilidad posible, hacerlas y llevarlas a efecto a buen término", ha sostenido.