El Ayuntamiento concede un mes a Pymar para presentar el proyecto para adecentar su parcela en Naval

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, interviene en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado del director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno.
Publicado: martes, 10 marzo 2026 12:02
GIJÓN, 10 Mar.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes que se ha concedido a Pymar un plazo de un mes para que pueda presentar la asistencia técnica de las obras a realizar para adecentar los terrenos y nave de los que dispone en el ámbito del antiguo astillero Naval Gijón.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que el pasado mes habían hecho un requerimiento formal a Pymar para que realizaran estos trabajos de acondicionamiento. En respuesta, presentaron un escrito para pedir más tiempo. De esta forma, se habilita un nuevo plazo, hasta aproximadamente finales de este mes.

Preguntado por las obras de urbanización en La Pecuaria, el concejal ha apuntado que se prevé que los trabajos finalicen en los próximos días.

Dicho esto, ha indicado, respecto a la Universidad Europea que ha adquirido una parcela allí, que hace falta que el Principado autorice el centro adscrito. Ha agregado que se está avanzando en ello, pero desconocen cuándo va a acabar este trámite.

