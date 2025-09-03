El Ayuntamiento debatirá con colectivos y asociaciones los planes para la colección Piñole

"El diálogo es la única forma de avanzar", apunta López Moro

El Gobierno del Ayuntamiento de Gijón iniciará una ronda de reuniones con los colectivos y asociaciones culturales para explicar al detalle los planes con la colección Piñole, de cara a alcanzar un consenso sobre el cierre del museo.

Los encuentros, que contarán con la presencia de técnicos municipales, se iniciarán la próxima semana y en ellos se explicará el proyecto del Centro de Arte de Tabacalera, la reforma del actual Museo Nicanor Piñole y la programación sobre la figura del pintor en 2026 en el Palacio de Revillagigedo, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

También se darán explicaciones sobre la inauguración, cuando el museo esté ya reformado, como centro de atención a víctimas de violencia de género.

"Estamos convencidos de que el planteamiento propuesto potencia tanto la colección del pintor como el tejido cultural de la ciudad, pero también entendemos que existan dudas", ha defendido la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro. "El diálogo es la única forma de avanzar", ha apostado la edil.

Por ello, dentro de esta ronda de reuniones se incluirá, además de a las asociaciones culturales, a la comisión encargada de velar por la colección Piñole y a los colectivos vecinales implicados en el proyecto.