El Ayuntamiento destaca el ritmo de las obras del colector general de Pola de Siero en el barrio de La Isla

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha emitido una nota de prensa en el que destaca el buen ritmo de las obras de mejora del colector general de Pola de Siero, en el barrio de La Isla.

La actuación cuenta con un presupuesto de 411.983 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Los trabajos tienen como finalidad corregir las deficiencias que provocan inundaciones en La Isla en momentos de altas precipitaciones en cortos periodos de tiempo y mejorar el funcionamiento hidráulico del colector general de Pola de Siero.

Para ello, se desarrollan en dos fases: en la primera se instalará un colector de 60 metros de longitud paralelo al existente, con el objeto de aumentar la capacidad hidráulica de este tramo; en la segunda se procederá a desviar el colector principal para poder ejecutar una estación de bombeo que evite que se inunden los garajes de los edificios afectados.

El saneamiento existente se repondrá mediante un colector de hormigón de 22 metros de longitud. Además, se sellará el pozo 16 para evitar que pase el agua a través del colector que discurre bajo los edificios. Actualmente, los trabajos se están desarrollando a más de cinco metros de profundidad, en espacios confinados bajo edificios y garajes. Debido a la peligrosidad de los mismos, se están empleando equipos de ventilación asistida y medidas específicas de seguridad para garantizar la correcta ejecución de las obras.

El trazado de la red viene fijado por el de la red viaria, la topografía del terreno y por los puntos de conexión con la red existente allí donde ha sido necesario, tratando de ir paralelo al terreno con el fin de evitar sobreexcavaciones, y que para las pendientes mínimas y máximas se cumplan los condicionantes de capacidad y autolimpieza para las primeras, y de erosiones para las segundas.