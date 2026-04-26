Llanes destina 200.000 euros a la reforma integral de la electricidad en el CP Valdellera de Posada

OVIEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes abordará la reforma integral de la instalación eléctrica del Colegio Público Valdellera de Posada, incluyendo la escuela infantil anexa, con una inversión que supera los 200.000 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la actuación "mejorará de forma sustancial la seguridad, eficiencia energética y calidad del servicio en este centro educativo". La intervención contempla el desmontaje completo de la instalación eléctrica existente y su sustitución por una nueva red de distribución en superficie con tecnología LED de última generación, con circuitos diferenciados para alumbrado, tomas de corriente y maquinaria.

Entre las principales novedades del proyecto destaca la dotación de dos suministros eléctricos independientes: uno normal para la actividad ordinaria del centro y otro complementario de socorro, que garantizará el funcionamiento de los sistemas de seguridad y evacuación en caso de fallo de la red principal, cumpliendo así con lo exigido para locales de pública concurrencia.

La nueva iluminación, completamente basada en tecnología LED, permitirá reducir de forma significativa el consumo energético del colegio. Además, se instalarán detectores de presencia en zonas comunes para optimizar el encendido, así como alumbrado de emergencia que garantice una evacuación segura del edificio.

El proyecto también incluye la instalación de un sistema de detección de gas en la cocina del centro, dotado de centralita y electroválvula de corte automático, para minimizar el riesgo de incendio o explosión, así como la adecuación de la sala de calderas con sistemas de ventilación natural para su desclasificación como local con riesgo. Igualmente se abordará la mejora de la protección contra contactos eléctricos.